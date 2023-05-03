Niğde'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

AA

Niğde'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 57 amatör spor kulübüne 1 milyon 475 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki törende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yardım yapıldığını söyledi.

Yardımların herkes için hayırlı olmasını dileyen Ötgünlü, "Spor kulüpleri gençlerin ve vatandaşların zararlı faaliyetlerden uzak durmalarını sağlıyor ve sporun bir yaşam tarzı haline getirmelerine öncülük ediyor. Niğde'nin ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımları baz alınarak tespiti yapılan toplam 57 kulübümüze dağıtılacak olan 1 milyon 475 bin liranın amatör spor kulüplerimiz için hayırlara ve başarılara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kulüplere çek dağıtıldı.

Törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi
Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'de konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.