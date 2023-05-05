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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için fidan dikti

AA

Niğde'de üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için fidan dikti

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören Hayvan Dostları Kulübü üyesi öğrenciler, kampüsteki sahipsiz hayvanlar için 70 fidanı toprakla buluşturdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, üniversitesinin merkez yerleşkesindeki sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan kulüp üyeleri, farkındalık oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, kampüsteki yaklaşık 70 sahipsiz kedi ve köpek için 70 çam fidanı dikip can suyu verdi.

Kulübün başkanı İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Demirkol, doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirterek, doğanın korunması ve verimliliğinin artırılmasının insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Etkinliğe destek veren Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Niğde sorumlusu Mehtap Özdemir de üniversite öğrencilerinin örnek bir çalışma yaptığını belirtti.

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