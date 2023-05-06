Niğde'de "Sanat Sarsıntısı-11" adlı uluslararası resim sergisi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 53 ülkeden 115 sanatçının resimlerinin yer aldığı "Sanat Sarsıntısı-11" adlı uluslararası sergi açıldı.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediyesinin desteğiyle ressam Safa Büte öncülüğünde düzenlenen Belediye Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, Niğde'nin kültürel alanda gelişmesine vesile olduğu için Büte'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de geçmiş yıllara nazaran hem katılımcı ülke sayısı hem de eser sayısının büyük oranda arttığına dikkati çekti.

Kentin sanat hayatına katkısından dolayı Büte'ye teşekkür eden Özdemir, "Dünyaya global bir bakış açışıyla sahip çıkılması gerektiğinin önemine vurgu yapılacak olan sergimiz, katılımcı ülke sayısının fazlalığı ve farklılığı bakımından da bir rekora imza açacak. Bu anlamda, sergimize olan ilginin her geçen yıl artıyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Niğde’nin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan daha çok gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu tür etkinliklere de özel önem veriyoruz.” diye konuştu.

115 sanatçının 143 eserinden oluşan sergi, 15 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Açılışa AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ressam Safa Büte, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.











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