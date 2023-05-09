Niğde Valisi Koç, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Koç, Valilik önündeki programda, görevlerinde üstün başarı sağlayan emniyet ve jandarma trafik personeline başarı belgesi verdi, motokuryelere ise reflektörlü yelek hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Koç, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Yapacakları faaliyetlerle 2030 yılına kadar trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde, bu hedefimizin gerçekleştirilmesi ve trafikte seyir halindeki vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir trafik ortamında yol almaları için çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Trafik farkındalığını arttırmak, trafik bilincini, kültürünü yaygınlaştırmak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi Niğde'de de farklı mottolarla etkinlikler yaptık. Yaptığımız etkinliklerin amacı vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmaktır. Bugün de burada yaptığımız diğer etkinliklerden farklı olarak ilimizde bulunan motosikletli kuryelerimize reflektörlü yelek dağıttık."

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