AK Parti'li Özhaseki, Niğde'de inşa edilecek OSB alanını inceledi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Özhaseki, Niğde'de inşa edilecek OSB alanını inceledi:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İzlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Niğde'de inşa edilecek OSB alanını inceledi:

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İzlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz." dedi.

Özhaseki, Niğde'de Konaklı beldesi yakınlarında 270 milyon liraya altyapı ihalesi gerçekleştirilen, yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği ve altyapı çalışmalarının başladığı Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den bilgi aldı.

Burada konuşan Özhaseki, yeni OSB ile kente büyük bir yatırımın daha kazandırılacağını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'nin her tarafında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunların başında da Niğde'miz geliyor. Bugünkü bu yatırım da bunun bir örneği. Bundan sonra da izlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz. Bugün Türkiye'de 400 civarında organize sanayi bölgesi var ve binlerce fabrika üretim yapıyor. İhracatımız şu anda 254 milyar dolara çıktı. Bu, kolaylıkla olmuyor. Yıllardır verilen bir emeğin, gayretin, üstün bir çabanın neticesinde buralara gelebiliyoruz. Türkiye'de son 20 yılda 31 milyon 200 bin insanımız istihdam edildi. Hükümet olarak da her yıl bir milyondan fazla insana iş buluyoruz."

Özhaseki, 2000'li yılların başında 238 milyar dolar olan Türkiye'deki milli gelirin şu anda bir trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin artık IMF'ye borç veren ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Özhaseki, ayakları üzerinde duran, oyun oynanan değil, oyun kuran bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Özhaseki, bu yatırımları gördükçe mutlu olduklarını dile getirerek, "Kayseri'de de 'organize sanayi kurarsanız fabrika yapmak istiyoruz' diyen 1480 insan var. Sivas'a gidin, orada da var. Doğuya doğru gidin, Malatya'da da var. Bundan dolayı hepimiz iftihar etmeliyiz. Orada arazi bulamayan, gelip burada yapacak. Ne fark eder? Bu gelişmelerin hepsi büyük Türkiye'nin, yeni Türkiye Yüzyılı'nın habercisi. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde ve Bor'daki OSB'lerin tamamen dolu olduğunu belirtti.

Yeni yapılacak OSB'nin Adana-Kayseri kara yolu üzerinde, Kayseri'ye 100, Ankara-Niğde Otoyolu'na 15 ve yeni yapılacak Andaval Yükleme Merkezi'ne de 10 kilometre mesafede olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bölge olarak çok avantajlı bir konumdayız. OSB'miz 500 hektar alanda kuruluyor. 5 bin metrekareden yaklaşık 150 bin metrekareye kadar 145 parselimiz var. Şu ana kadar ön talep sayımız 105. Altyapının biraz ilerlemesiyle 145 parselin tamamı da dolacak gibi gözüküyor. Bu organize sanayi bölgesinin yüzde 53 hissesi belediyemize ait. Böylesine güzel bir OSB'yi Niğde'mize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de altyapı çalışmaları başlıyor. İlk kazma vuruluyor." diye konuştu.

Programda, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile AK Parti Niğde Milletvekili ve milletvekili adayı Yavuz Ergun, AK Parti milletvekili adayları Cevahir Uzkurt ve İbrahim Baloğlu da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Valisi Koç, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı
YEREL HABERLER Niğde Valisi Koç, motosiklet sürücülerine reflektörlü ...
Niğde Valiliği ve KOP arasında iki sulama projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Niğde Valiliği ve KOP arasında iki sulama projesinin ...
Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite ...
Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.