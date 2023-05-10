Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den "Engelliler Haftası" mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, engellilerin imkan verildiğinde elde ettikleri başarıların takdire şayan olduğunu belirtti.

Yaptıkları tüm çalışmalarda engelli vatandaşları gözettiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev engelli kardeşlerimize birer birey olarak toplumun bir parçası olduklarını hissettirmektir. Bu hassasiyeti gösterebildiğimiz, empati kurarak toplumsal hayatta karşılaştıkları güçlüklere kendi sorunumuz gibi yaklaştığımız sürece engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmüş olacağız. Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

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