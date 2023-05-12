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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Niğde'de tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Niğde'de tanıtıldı

NİĞDE (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Niğde'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik binası önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı inceledi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur kaynağı yerli ve milli üretim Togg'un Niğde'de bulunmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Aracı incelediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Araca bindik, sürdük, anlatıldığının ötesinde. Gurur duymamız gereken bir ürün. Diğer yerli ve milli üretimlerimizle beraber bu arabamızla da gurur duyduk. Emeği geçen, önderlik yapan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan korusun. Tekerine taş değdirmesin. Yolu açık olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimize, milletimize, devletimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz."

Başkan Özdemir de Togg'u Niğde'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gururu bizlere, Türk milletine yaşattı. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız havadaydı. Yakın bir zamanda savaş uçağımız KAAN havalarda olacak. Dünyada ciddi şekilde ses getiren projelere imza atıyoruz. Dünyada sayılı ülkede bulunan TCG Anadolu gemimiz, bir savaş gemimiz var, artık savaş uçağı gemimiz var. Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor."

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