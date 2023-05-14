Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, oyunu kullandı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandı.

Koç çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1309 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Koç, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kentte 820 sandıkta 258 bin 35 vatandaşın oy kullanacağını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde oylarını hür ve bağımsız olarak sandığa yansıtabilmeleri adına gereken her türlü tedbiri aldık. Bugün de 1173 emniyet ve jandarma personelimiz seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması için görevlerinin başında. Sadece oy verme işlemi süresince değil, sandıkların açılıp seçimlerin neticelenmesine kadar bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacak. Bugün eşimle birlikte oylarımızı kullandık. Seçimlerin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."

Özdemir çifti de aynı okulda 1311 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdemir, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini aktararak, "Niğde'de seçimler huzurlu bir şekilde geçiyor. Akşam ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir sonuç açıklanır. Seçimler demokrasinin en önemli unsuru. Huzur içerisinde, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir şekilde sonuçlanması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin de aynı sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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