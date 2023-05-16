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AK Parti Niğde İl Başkanı Ayduğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi

AA

AK Parti Niğde İl Başkanı Ayduğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi

NİĞDE (AA) - AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Ayduğan, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, pazar günü yapılan seçimlerin bayram havasında geçtiğini söyledi.

Seçimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Ayduğan, "Cumhurbaşkanımıza Niğde olarak yüzde 58 civarında bir katkı sağladık. Niğde halkına teşekkür ediyorum. Milletvekili seçimlerinde de yine Cumhur İttifakı olarak Niğde'miz 2 milletvekili çıkardı. Seçilen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ayduğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığını dile getirerek, "28 Mayıs'ta tekrar bir seçim yaşayacağız. Halkımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Verdikleri karar başımızın tacıdır. 28 Mayıs'taki seçimlerde halkımız bir irade kullanacaktır ve yine cumhurbaşkanımızı seçecektir. Seçimlerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Niğde milletvekili seçilen Cevahir Uzkurt da seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Oy kullanan herkese teşekkür eden Uzkurt, "Türkiye genelinde çıkan sonuçla vatandaşlarımız, yine bu ülkenin geleceğini, yarınlarını dün olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etme yönünde ciddi bir irade ortaya koymuştur. 14 Mayıs'ta bir virgül konmuştur, 28 Mayıs'ta da noktayı koyacaktır. Birlik beraberlik içerisinde seçim sürecini geçirdik. Halkımız Niğde'ye hizmet etme görevini sırtımıza yükledi." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de seçimlerde vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başında görmek istediklerini net bir şekilde gösterdiğini anlatarak, 28 Mayıs'ta ikinci turda Türkiye için en hayırlısının olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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