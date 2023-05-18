Niğde Valisi Koç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, aziz milletin gösterdiği azim ve kararlılıkla eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin muhafazası ve savunulması görevini her zaman inandığı ve güvendiği gençlere emanet ettiğini aktaran Koç, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Koç, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek var olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki her türlü sıkıntılar ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs'ta başlayan milli mücadelenin ışığında çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak kurulmuş ve bugüne dek varlığını sürdürmüştür. Bizlere bu cennet vatanı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."









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