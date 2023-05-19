Niğde'den milletvekili seçilen Uzkurt, Gürer ve İnce, mazbatalarını aldı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen Cevahir Uzkurt, CHP'den seçilen Ömer Fethi Gürer ve MHP'den seçilen Cumali İnce, mazbatalarını aldı.

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen törende Uzkurt, Gürer ve İnce, İl Seçim Kurulu Başkanı Fevzi Demirel'den mazbatalarını aldı.

Uzkurt, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üçüncü kez CHP'den milletvekili seçilen Gürer de yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

MHP'den Niğde milletvekili seçilen Cumali İnce de hayırlı olmasını dileyerek, "Bundan sonra Allah ülkemizin ve ilimizin güzel, nadide insanlarına hizmet etmemizi nasip etsin." ifadelerini kullandı.



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