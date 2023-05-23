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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de TKDK Mali Destek Ofisi açılacak

AA

Niğde'de TKDK Mali Destek Ofisi açılacak

NİĞDE (AA) - Niğde'ye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mali Destek Bürosu kurulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Salih Karlı ve Proje Başvuru Birim Amiri Muharrem Kayıkçı, Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti, TKDK Niğde İl Koordinatörlünün kurulması hakkında bilgi verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de katıldığı ziyarette Vali Koç, TKDK'nin kentte faaliyet göstermesinin üreticiler açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Koç, Niğde'nin kırsal kalkınma programlarıyla tarımsal üretimde yukarı yönlü ivme kazanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Niğde'nin TKDK ve IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) kapsamına alınması müjdesini Niğde halkı ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılından itibaren ülkemizde faaliyet gösteren TKDK bundan böyle ilimizde de faaliyet gösterecektir. Büyük Türk devletimizin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilimizin kırsal kalkınma programına alınması son derece önemli. İlimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım sektörü, uygulamaya alınan program vesilesi ile bir kez daha ivmelenecek ve ülkemizin tarımsal hasılasına verdiği payı artıracaktır."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de tarım, sanayi ve turizmde gelişimini sürdüren Niğde'nin TKDK'nin kurulmasıyla özellikte tarım alanında var olan potansiyelini daha yukarılara çekeceğini, tarım ve tarımsal sanayide Niğde'nin ülkenin en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

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