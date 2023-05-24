Niğde Belediyesi Halk Korosu konser verdi

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Halk Korosu, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konser düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Esat Ergüven şefliğinde düzenlenen konserde, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve yöresel eserler seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halk müziği, sanat müziği ve mahalli müziği yaygınlaştırmak için Halk Korosu kurduklarını belirtti.

Koronun ilk konserini gerçekleştirdiğini aktaran Özdemir, "Koromuzun düzenlediği ilk konserimize vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Emeği geçen koro üyelerine teşekkür ediyorum. Niğde'nin kültür ve sanat alanında daha ileri noktalara gelmesi ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda daha kaliteli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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