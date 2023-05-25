Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, dernekleri ziyaret etti

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu çalışmaları kapsamında bazı derneklere ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, Dündarlılar Derneği, Orhanlılar Derneği, Murtaza Köyü Derneği, Nar Köyü Derneği, Himmetli Köyü Derneği ve Gösterli Köyü Derneğini ziyaret etti.

Mahalle muhtarları, Memur-Sen temsilcileri, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Niğde Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Fahri Eker ve bazı oda başkanları ile Niğde Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve yönetimi ile de Tabal Gastronomi Evi'nde buluşan Özdemir, esnaf temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, "Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istedik. Bilindiği gibi ilk tur seçiminde Niğde'den Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy çıkmıştı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde daha çok oy çıkacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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