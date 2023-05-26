Niğde Belediyesince alınan 14 araç törenle hizmete sunuldu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince alınan 14 adet hizmet aracı ve iş makinesi, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bugüne kadar 88 aracı, mülkiyeti belediyeye ait olmak üzere hizmete aldıklarını söyledi.

Şu anda belediyede kiralık araç bırakmadıklarını belirten Özdemir, araç kiralamasına ödedikleri parayla arabaları satın aldıklarını bildirdi.

Özdemir, kira parasına 88 aracın sahibi olduklarını ifade ederek, "Aynı zamanda Türkiye'deki en borçsuz belediyeyiz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Maliye, SGK dahil yani ne devlete ne de özel sektöre borcumuz var. Çok şükür yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu yatırımlarımızı yaparken de kesinlikle borçlanmıyoruz. Borçlanmadan, şehrimize yatırım yapıp belediyemizin şehrimizin geleceğe çok daha güvenle bakmasını da sağlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da araçların hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde Niğde'ye daha büyük yatırımların geleceğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan da araçların Niğde'ye hayırlı olmasını diledi.

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