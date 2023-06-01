Niğde'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, sergiyi gezerek ürünleri inceleyen Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, usta öğretici ve kursiyerlerce yapılıp deprem bölgelerine gönderilen uyku tulumlarının, Türk milletinin dayanışmasının örneği olduğunu belirtti.

Sergide, Vali Koç ve Eşi Neslihan Gül Koç'a, kursiyerlerce tablo hediye edildi.

Şadırvan Park'ta düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, AK Parti Niğde İl Başkanı Nuri Ayduğan, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

























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