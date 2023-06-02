Niğde’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem, yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Göğüs Hastalıkları Psikiyatri Ek Hizmet Binası'ndaki tatbikata hastane personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis ve Niğde Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, itfaiye ekipleri, binanın 4. katında çıkan yangına müdahale etti. AFAD ve UMKE ekipleri ise binada mahsur kalan hastaların tahliyesini sağladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, bu tür tatbikatların öneminin yaşanılan deprem felaketi sonrası daha iyi anlaşıldığına dikkati çekti.

Meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk için koordinasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Çekinkaya, "Temsili deprem sonrası oluşan yangında mavi ve turuncu kodlar verilerek depremzedelere ulaştık. Bunları yaparak bu tür afet durumlarında organize olmayı, ivedi olarak hareket etmeyi planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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