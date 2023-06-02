Vali Koç'tan İl Özel İdaresi personeline başarı belgesi

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NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan İl Özel İdaresi personeline başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilen programa, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ve personel katıldı.

Burada konuşan Koç, personelin, deprem sürecinde özverili çalışma sergilediğini belirtti.

Asrın felaketinin büyük bir dayanışmayla asrın dayanışmasına dönüştüğünü aktaran Koç, "Orada yaptığınız çalışma sadece görev bilinci ile yapılabilecek bir çalışma değildi. Sahada sizlerin yaptığı özverili çalışmalara şahit olduk ve büyük memnuniyet duyduk. Yaptığınız bu üstün çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Koç, konuşmasının ardından personele başarı belgesi takdim etti.



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