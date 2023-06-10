Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Çevre Haftası etkinliği

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Çevre Haftası kapsamında dal kırma ve malçlama etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, park bahçe atıklarının kontrollü şekilde değerlendirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması için kampüste etkinlik gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla kampüste sürdürülebilirliği arttırmayı amaçladıklarını ve çalışmaların farkındalık oluşturmada önemli olduğunu belirtti.

Atık Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise park bahçe budama atıklarının öğütülüp malçlama için kullanıldığını belirterek, "Bu çalışmayla sulamada kullanılan su miktarını azaltıp toprağın organik içeriğini artırarak iklim değişikliğine uyum kapsamında çalışmalar yapılıyor. Böylece yabancı otların çıkışı engelleniyor ve gübrenin bitki tarafından verimli kullanımı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.





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