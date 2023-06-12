Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" düzenlenecek

NİĞDE (AA) - Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) koordinasyonunda kasım ayında "Uluslararası Elma Fuarı" düzenlenecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin senato salonundaki toplantıya Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör ve NİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ve fuar organizasyonu yetkilisi Fevzi Atasagun katıldı.

Prof. Dr. Hasan Uslu, elmanın Niğde'nin ekonomisi için çok önemli bir katma değer ürünü olduğunu ve kentin tanıtımı için çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Organizasyon sorumlusu Fevzi Atasagun ise kasım ayında düzenlenmesi planlanan fuar hakkında bilgi verdi.

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