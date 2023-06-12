Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden mezun olan ebe ve hemşireler ant içti

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 88 hemşire ve 60 ebe, ant içerek mesleklerine ilk adımı attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ant içme törenine öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, mezun olan öğrencileri kutladı.

Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Bağrıaçık da mesleki değerlere sahip mezunlar yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin mezuniyetinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konservatuvar bölümü öğrencilerinin konser verdiği tören, mezun olan ebe ve hemşirelerin ant içmesi ve kep atmasıyla sona erdi.

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