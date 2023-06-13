Vali Koç ve Başkan Özdemir Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç mesajında, şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla, engin tecrübe, bilgi ve deneyimiyle ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, her geçen gün gelişen ve son sistem teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenileyerek büyük başarılara imza atan jandarma teşkilatının, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasındaki başarılarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Jandarma teşkilatının ülkenin güzide kuruluşlarından bir olduğunu anlatan Koç, teşkilatın kamu düzeninin korunması ve suçu önleyici tedbirlerin alınmasında vatandaşlarla omuz omuza hizmet verdiğini aktardı.

Koç, "Jandarma teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için her türlü güçlüğe ve zorlu şartlara rağmen fedakarca görevlerini ifa etmektedir. Jandarma teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyor, halen görevde bulunan teşkilat mensuplarımıza da sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Jandarma teşkilatının görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milletimizin sonsuz güvenini kazanmayı başaran Türk Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana yaşamımızın her anında ve ülkemizin her noktasında gece gündüz demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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