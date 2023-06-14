Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 199 kök kenevir, 90 gram kubar esrar, 31 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak değerlendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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