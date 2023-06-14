Niğde'de belediyenin altyapı çalışmaları devam ediyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, şehrin işlek noktalarından Saygı Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışmaları kapsamında yaklaşık 800 metre 400'lük boru ile ana kolektör hattı yapıyor.

Aynı zamanda gerekli yerlere yağmur suyu ızgaraları konularak yollarda su birikmesinin önüne geçilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uzun yıllar kullanılacak hizmet ortaya koyacak çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Altyapı hizmetlerinin önemli olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yapıyor. Aynı zamanda mazgal yapımı ve rögar yükseltme işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde hatlarımızı yenilemek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu minvalde şehrin en işlek noktalarından Saygı Sokak'ta yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki altyapı çalışmaları tamamlandığında ekiplerimiz üstyapı çalışmalarına geçecek."

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