Niğde Valisi Koç'tan Babalar Günü mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan birinin babalık olduğunu belirtti.

Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babaların sonsuz bir sevgi ve özveriyle çocuklarına geleceğe uzanan yolda rehberlik eden öğreticiler olduğunu aktaran Koç, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük destekçisinin babalar olduğunu işaret etti.

Vali Koç, şunları kaydetti:

"Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlilerindendir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum."

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