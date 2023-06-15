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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Çocuk Evleri'nde kalanlar konser verdi

AA

Niğde Çocuk Evleri'nde kalanlar konser verdi

NİĞDE (AA) - Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Türk Halk Müziği konseri verdi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlen konserde, çocuk korosu tarafından türküler seslendirildi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kalan çocukların devlete emanet olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizlerin sorumluluğunda, hepimizin sorumluluğunda. Bizler hem devlet görevi olarak hem de kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak her zaman sevgili yavrularımızın yanındayız. Onların geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması, hayatla mücadele edebilecek yetenek, donanım, birikim sahibi olmaları için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de çocukların gelişiminde kültür sanat etkinliklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Konseri, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile davetliler ve çocuklar izledi.






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