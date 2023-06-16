Niğde'de 73 bin 53 öğrenci karne aldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 385 okulda 73 bin 53 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nda öğrencilere karne verdi.

Törenin ardından Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte eğitim ve öğretim sezonunun sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Vali Koç, il genelinde 385 okulda 5 bin 594 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Bugün 73 bin 53 öğrencimize karnelerini veriyoruz. Bizler de çocuklarımızın bu karne sevincine ortak olduk. Onlara iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımız uzunca bir eğitim öğretim sezonundan sonra yoruldular, dinlenmeyi hak ettiler. Dinlensinler, eğlensinler, oyun oynasınlar ama hiçbir zaman hiçbir şartta okumayı bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

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