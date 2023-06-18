Niğde'de "Baba Çocuk Şenliği" düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla "Baba Çocuk Şenliği" düzenledi.

Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Çocuklar ve babaları etkinlikte buluşturduklarını söyleyen Özdemir, "İnanılmaz bir katılım var, aynı zamanda çocuklarımız karne aldı. Hem babalar hem çocuklar için eğlencelerimiz, ikramlarımız, hediyelerimiz var. Hep birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Babalar çocuklar için çok önemli ve çocuklarımızın kahramanları." dedi.

Programda çocuk dansları, palyaço, animasyon, illüzyon ve Hacivat-Karagöz gösterileri yapıldı.

Yarışmalarda derece alanlara hediyeler verilen etkinlikte, katılımcılara dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi.





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