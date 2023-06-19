Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik 1-15 Haziran arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 844,25 gram metamfetamin, 182 uyuşturucu hap, 84,38 gram sentetik uyuşturucu, 0,98 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen 102 bin 350 lira, 150 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 64 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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