Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de vatandaşlar kurbanlarını belirlenen 8 yerde kesebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların umuma açık yerlerde, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda kurban kesmeleri yasak, ilgili mevzuat ve komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Vatandaşlar, kurbanlarını Niğde Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, Selçuk Mahallesi kapalı pazar alanı, Adalet Sarayı arkası kapalı pazar alanı, Niğde Evleri kapalı pazar alanı, Yeşilburç yolu üzeri kapalı pazar alanı, Özbelde kapalı pazar alanı, Afife Hanım Cami Yanı ve İlhanlı Mahallesi kapalı pazar alanında kesebilecek.

Vatandaşlardan kurbanlıklarını alırken hayvanların sağlıklı ve besili olmasına, organlarının tam, kulaklarının küpeli olmasına, gebe olmamasına, sığırların 2 yaşını, koyun ve keçilerin bir yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmeleri istendi.



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