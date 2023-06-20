Niğde Belediyesi Başkanı Özdemir, altyapı çalışmalarını inceledi

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Başkanı Emrah Özdemir, kentte yapımı devam eden altyapı çalışmalarını denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Niğde Belediyesi Atölye Şefliği'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Özdemir, ardından Yukarı Kayabaşı Mahallesi Dokuzer Sokak'taki çalışmaları inceledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, kente en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını bildirdi.



Şehir için üretmeye, aralıksız hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Özdemir, Dokuzer Sokak'taki çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.



Özdemir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.



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