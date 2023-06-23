Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 38 öğrenci, Hipokrat yemini ederek mezun oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, tıp fakültesinin ilk mezuniyet törenine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tıp öğrencilerinin bugüne kadar zorlu aşamalardan geçtiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Milletimiz, aldığınız eğitimler, yetenekler, donanımlar, yetenekleriniz, maharetleriniz ve becerileriniz sayesinde sizlerin ellerinden şifa bulacak. Ülkemizin çok değişik yerlerinde vazifeler üstleneceksiniz. Şifa olmak için size gelen bir kardeşimiz, ablanız, nineniz geldiği zaman onun gidebileceği son kapının siz olduğunu düşünün ve öyle davranın. İşinizi severseniz, mesleğinizi severseniz, insanları severseniz mutlu olacaksınız, başarılı olacaksınız. Allah bu yolda sizleri mahcup etmesin."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarı diledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise 2017'de öğrenci kabul etmeye başlayan fakültenin ilk mezunlarını verdiğini bildirdi.

Fakültenin 100'e yakın akademik kadrosuyla eğitim verdiğini dile getiren Uslu, "Fakültemiz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aracılığıyla şehrimize ve bölgemize üst düzey sağlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Bu yönüyle hem bir eğitim yuvası hem de ülkemizin sağlık sisteminin güçlü ve önemli bir parçası olan fakültemiz aynı zamanda 40'a yakın mezunuyla bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş da öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Hipokrat yemini edip mezuniyet belgelerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.