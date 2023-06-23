Niğde'de "gençlik festivali "başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "gençlik festivali "başladı

AA

Niğde'de "gençlik festivali "başladı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "gençlik festivali" başladı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen festivalde, çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri yapıldı, esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve yöresel sokak lezzetleri satıcıları stant açtı.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi bir festival şehri haline getireceklerini söyledi.

Gençleri, düzenlenen etkinliklerle sınav stresinden kurtarmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, "Birçok etkinliğe imza attık. Şimdi de Gençlik Festivali'ni gençlerin beğenisine sunuyoruz. Festival, ünlü sanatçıların katılımıyla şölen havasında geçecek." ifadeleri kullandı.

Festivalde, sanatçı Eypio sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yarın da devam edecek festivalde, sanatçı Derya Uluğ da sahne alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk ...
Niğde'de gezici kütüphane hizmete alındı
YEREL HABERLER Niğde'de gezici kütüphane hizmete alındı
Niğde'de restorasyonu süren eski kilise, kütüphane olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Niğde'de restorasyonu süren eski kilise, kütüphane ...
Niğde'de kadın kooperatiflerine hibe desteği
YEREL HABERLER Niğde'de kadın kooperatiflerine hibe desteği
Niğde'de 24 ton kaçak deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde'de 24 ton kaçak deterjan ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.