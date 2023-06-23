Niğde'de "gençlik festivali "başladı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "gençlik festivali" başladı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen festivalde, çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri yapıldı, esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve yöresel sokak lezzetleri satıcıları stant açtı.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi bir festival şehri haline getireceklerini söyledi.

Gençleri, düzenlenen etkinliklerle sınav stresinden kurtarmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, "Birçok etkinliğe imza attık. Şimdi de Gençlik Festivali'ni gençlerin beğenisine sunuyoruz. Festival, ünlü sanatçıların katılımıyla şölen havasında geçecek." ifadeleri kullandı.

Festivalde, sanatçı Eypio sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yarın da devam edecek festivalde, sanatçı Derya Uluğ da sahne alacak.



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