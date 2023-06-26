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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valisi Mustafa Koç'tan Kurban Bayramı mesajı

AA

Niğde Valisi Mustafa Koç'tan Kurban Bayramı mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, bayramların toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bayramların, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu günler olduğunu aktaran Koç, bayramlarda komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin daha da pekiştiğini, dargınlıkların unutulduğunu, aile olmanın ayrıcalığının yaşandığına işaret etti.

Koç, bayramlarda muhtaç, yoksul, kimsesiz ve darda olanların hatırlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, bizler için bir ibadet olduğu kadar bütün insanlığı huzur ve esenlik iklimine çağıran evrensel bir mesajdır. Bu mesajın özü ise sevgi ve paylaşmaktır. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere Niğdeli hemşerilerimizin ve tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en derin sevgi ve muhabbetle tebrik ediyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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