Niğde Valisi Mustafa Koç, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valisi Mustafa Koç, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı

AA

Niğde Valisi Mustafa Koç, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuk yapan sürücülere şeker ikram ederek, kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Görev yapan personelin bayramını kutlayan Koç, durdurulan araç sürücülerine şeker ikram ederek, bayramını tebrik etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların tatile çıktığını söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Niğde'de de trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin sağ salim memleketlerine ulaşması, Kurban Bayramı'na sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde geçirebilmesi için gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız olarak bütün arkadaşlar özveriyle görevlerinin başında. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin personelle güvenlik tedbirlerimizi aldık. Huzur içinde bir bayram diliyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
Niğde'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Niğde'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını ...
Niğde'de sulama borusunun patlaması sonucu ev, bahçe ve yollarda hasar oluştu
YEREL HABERLER Niğde'de sulama borusunun patlaması sonucu ev, bahçe ...
Niğde Valisi Mustafa Koç'tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Niğde Valisi Mustafa Koç'tan Kurban Bayramı mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.