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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "4. Off-Road Etkinliği" düzenlenecek

AA

Niğde'de "4. Off-Road Etkinliği" düzenlenecek

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğinde hafta sonu 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 20.00'de Niğde Evleri Niğde Off-Road Kulübü pist alanında başlayacak etkinlikler kapsamında kamp ateşi yakılacak, ardından Ekrem Özüak konser verecek.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak araç yarışlarında ise sürücüler, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Off-Road deyince akla artık Niğde geliyor. Her sene birbirinden zorlu parkurlarla, eğlenceli etkinliklerle çok sevdiğimiz ve çok eğlendiğimiz 4️. Off-Road etkinliğine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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