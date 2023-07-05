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Niğde Belediyesi ilaçlama yaptı

AA

Niğde Belediyesi ilaçlama yaptı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve farelere karşı ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlar sonrası artan haşerelerin sorun olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için belirli alanları ilaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Haşere ve sivrisineklere karşı mücadeleye devam ediyoruz. Ekiplerimiz eksiksiz şekilde sahada. Halk sağlığını ve huzurunu tehdit eden haşerelere karşı 12 ay boyunca düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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