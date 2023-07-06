Niğde'de bireysel sulama sistemleri hibe destekleri için imza töreni düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemleri" için verilen 124 milyon liralık hibe destekleri için imza töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Koç, sulamada kullanılan yeraltı su kaynaklarının önemli olduğunu söyledi.

Bu kaynakların seviyesinin her sene düştüğüne dikkati çeken Koç, "Bundan dolayı bu projelerimize çok önem veriyoruz. İlimizde 2023 yılında 1153 üretici, yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı. Proje sayısı ve parasal destek miktarı bakımından kent olarak birinci sıradayız. Bu hepimiz için gurur verici. Çiftçilerimiz, ülkemiz adına mutluyuz. Bu hibe destekleriyle 66 bin dekar alan modern sulama sistemine kavuşacak. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Koç, konuşmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile hibe desteği alan çiftçilere temsili çek takdim etti.