Niğde'de üniversitenin uygulama ve araştırma merkezindeki tarlalar dronla ilaçlandı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tarlalar dron kullanılarak ilaçlandı.

Etkinliğe katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ilaçlama çalışmalarının Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren özel bir firma işbirliğiyle yapıldığını söyledi.

Atıl arazileri son teknoloji ürünleri kullanarak kazanmayı hedeflediklerini belirten Uslu, "2 yıl boyunca 50 dönüme yakın ekili alanı 600 dönüme çıkarttık. Üniversite sanayi iş birliğiyle Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren firmamızla 100 dönümlük mısır ve sebze alanımızı dronla ilaçlıyoruz. Verimin arttırılması ve insan sağlığında oluşabilecek negatif etkileri önlemek açısından önemli bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Harun Varol da dronla yapılan ilaçlama çalışmalarının geleneksel yöntemlere göre birçok avantaj sağladığı belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel ilaçlama yönteminde bir nevi bitkiyi yıkayarak ilaçlama yapılıyor. Bu yüzden çok su kullanılıyor. Dronda gerek içindeki pompa sisteminin gerek kullanılan nozulların farklı olmasıyla daha ince vaziyette ilaç atımı sağlanıyor. Bitki yapraklarından çok daha kolay emdiği için normal ilaçlamaya nazaran yüzde 60 daha verimli bir ilaçlama gerçekleşmiş oluyor. Bununla beraber traktör tarlaya girdiğinde mahsulü doğal olarak lastikleri vasıtasıyla çiğniyor. Çiğnenen mahsul yok oluyor. Dron havadan ilaçlama yaptığı için verim kaybı olmuyor. Dronla ilaçlamak geleneksel traktör ilaçlamasına göre en az yüzde 35 ila 50 az maliyetle yapılıyor. 10 litrelik bir dron tek kalkışta 10 dekarlık alanı ilaçlıyor. Bu alanı ilaçlama süresi yaklaşık 8,5 dakika civarında. Normal traktörle bu süreyi yakalamak mümkün değil. Böylece çiftçinin ortalama iki günde yapacağı işi dronla 3-4 saatte rahatlıkla bitirebiliyorsunuz."