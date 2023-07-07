Niğde'de TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum ve Arabuluculuk Merkezi açıldı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda (NİTSO) gerçekleştirilen programda konuşan, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, arabuluculuğun tüm dünyada sorunları çözmede öne çıktığını belirtti.

Yargı yükünün hafifletilmesi ve ihtilafların çözülmesi için çalıştıklarını belirten Çiçek, "Türkiye'de arabuluculuk müessesesi belli ölçüde işler hale geldiyse TOBB'un çok önemli gayretleri var. Odalarımız da bu işlere destek verdi. İhtilafları çözme noktasında iyi netice aldık. Bu yolla aylar, yıllar süren davalar bazen bir günde, bazen bir saatte bazen üç günde, beş günde çözülüyor." ifadelerini kullandı.

Çiçek, herkesin arabuluculuk yapamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Arabuluculuk müessesesi Adalet Bakanlığının denetiminde, koordinasyonda giden bir iş. Yani herkes arabulucu değil. En az beş yıl avukatlık yapmış olmak ve kursa gitmek gerekli. Ondan sonra yapılacak sınavda belli notu almış olmalısınız. Adalet Bakanlığınca arabuluculuk yapabilir belgesini alan avukat arkadaşlarımız bunu yapıyor. inşallah ileride bu alanda ihtisaslaşma olacaktır. Bunu giderek daha yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çünkü Türkiye'nin başka türlü bu itilafları çözme imkanı yok. Hakim yetmiyor, mahkeme yetmiyor. Hem devlete hem de vatandaşlara yük."

Çiçek'in konuşmasının ardından NİTSO binasındaki TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı.

Etkinliğe Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve oda başkanları katıldı.