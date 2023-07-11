Niğde'de koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, sihirbazlık gösterisi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, çocuklara pamuk şekeri ikramında bulundu.

Vali Mustafa Koç, sağlıklı aile yapısının güçlü toplumlar oluşturmak için gerekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumları güçlü kılan aile yapısıdır. Aile ne kadar sağlıklı olursa toplum da o kadar sağlıklı olur. İlimizde 35 koruyucu ailemizin yanında geleceğe güvenle hazırlanan 45 çocuğumuz hayatını sürdürüyor. Bu çocuklarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İnşallah bu sayıyı artırarak devam edeceğiz. Devletin sorumluluğu altında bir aile ortamında çocuklara bakılması, eğitilmesi ve geleceğe hazırlaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve koruyucu aileler katıldı.