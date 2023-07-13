Niğde'de vatandaşlara kızartılmış patates ikram edildi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi 13 Temmuz Dünya Patates Kızartması Günü dolayısıyla vatandaşlara kızartılmış patates ikramında bulundu.

Etkinlikte, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kazanlarda kızartılan patatesleri vatandaşlara ikram etti.

Özdemir, patatesin Niğde'nin önemli ekonomik değeri olduğunu söyledi.

Her yıl patates üzerine çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Özdemir, "Geçtiğimiz yıllarda patates festivali yaptık. Festivallerin devamı gelecek. Fuarlar yapıyoruz. Amacımız Niğde'nin patatesini dünyaya tanıtamak, bir marka oluşturabilmek. İnşallah bu etkinliklerle patatesimizi bir marka olarak ülke ekonomisine, gerekse de dünya ekonomisine kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, vatandaşlara 600 kilogram kızartılmış patates ikram edildi.