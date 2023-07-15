15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretler sürüyor

NİĞDE (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dün başlayan ziyaretçi yoğunluğu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediyor. Kahraman askerin kabrini ziyarete gelenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor.

Ailesiyle Batman'dan gelen Doğan Tanrıverdi, AA muhabirine, şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerinin bugüne nasip olduğunu belirten Tanrıverdi, "Ailece ziyaret etme niyetimiz vardı, çok şükür nasip oldu. Çok yoğun duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz, aynı zamanda hüzünlüyüz. Allah rahmet eylesin. Çocuklar, o zaman çok küçüklerdi ama isimlerini bizden duydular. Onların bizzat şehidin kabrini ziyaret etmesi de çok güzel. Buruk bir mutluluk var." dedi.

- "Şehitlerimizin sayesinde bu güzel topraklarda yaşayabiliyoruz"

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu da şehidin kabrine dördüncü defa geldiklerini ve ziyaretleri sürekli hale getirmek istediklerini söyledi.

Sütçüoğlu, amaçlarının bu duygu ve hisleri diri tutmak olduğunu dile getirerek, "Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan canını veren yiğitlerimizden birisi Ömer Halisdemir. Birçok şehidimiz var; Eren Bülbül, Fethi Sekin gibi. Allah onlardan razı olsun. Biz de onların sayesinde bu güzel topraklarda yaşayabiliyoruz. Aynı ülküler hedefinde bu duyguları diri tutarak gelecek neslimize aktarmak istiyoruz." diye konuştu.