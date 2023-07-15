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        İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler, şehitliklerden aldıkları toprağı Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:36
        İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler, şehitliklerden aldıkları toprağı Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırdı

        NİĞDE (AA) - İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "7. Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular, geçtikleri illerdeki şehitliklerden aldıkları toprakları, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine döktü.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrine dün ulaşıp burada dua eden sporcular, bugün de mezarı ziyaret etti.

        Sporcular, bisiklet turu kapsamında geçtikleri şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları Halisdemir'in kabrine döktü.

        Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, AA muhabirine, 15 Temmuz'un sembol isimlerinden Ömer Halisdemir ile tüm şehit ve gaziler anısına 7 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğe 25 profesyonel sporcunun katıldığını belirten Koç, bisikletlilerin yaklaşık 1100 kilometre yol katettiğini dile getirdi.

        Koç, sporcuların 7 şehirden geçtikten sonra şehidin kabrine ulaştığını belirterek, "Oralardan alınan şehit topraklarını burada şehidimizin kabrine sunuyoruz. Etkinliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan tüm kardeşlerimizin anısına, bu kötü, elim hadiseyi unutturmamak için her yıl düzenliyoruz." dedi.

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