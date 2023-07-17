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        "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalar sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:51
        "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalar sürüyor

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince yürütülen "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarihi mirasını koruma ve turizm potansiyelini artırma amacıyla başlanan projede koruma kapsamı dışında tutulan binaların yıkımına devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan çalışmalarla tarihin yeniden canlandırılacağını ve şehrin turizm potansiyelinin açığa çıkarılacağını belirtti.

        Niğde'nin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınmasına rağmen kale ve çevresindeki binaların bakımsızlığı ve koruma altına alınmaması nedeniyle bu potansiyelden yeterince faydalanılamadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Niğde Belediyesi tarafından başlatılan projeyle bu durum değişmeye başladı. Proje kapsamında, tarihi ve kültürel değeri olmayan binalar yıkılarak yerlerine geleneksele uygun yenileri yapılacak. Bunun yanı sıra, koruma altına alınacak binalar da restore edilerek turizme kazandırılacak. Restorasyon çalışmalarıyla kale duvarları, tarihi evler ve diğer önemli yapılar eski ihtişamlarına kavuşacak. Bunun yanı sıra, çevredeki sokaklar ve meydanlar da düzenlenerek, ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir alan oluşturulacak."

        Özdemir, kentin tarihi ve kültürel dokusunun geleceğe aktarılacağına dikkati çekerek, proje tamamlandığında bölgenin bir cazibe merkezi haline geleceğine işaret etti.

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