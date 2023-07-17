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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:38
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

        Vali Koç, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 203 projenin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu projelerin 69’u tarım, 57’si kamu hizmetleri, 41’i ulaştırma, 19’u eğitim, 10’u sağlık, 4’ü kültür ve turizm, 3’ü enerji sektörlerine ait. 203 projenin toplam değeri 13 milyar 567 milyon 311 bin lira. Bu projeler için toplam 1 milyar 391 milyon 656 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 476 milyon 453 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme yüzde 34,24’tür."

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