Niğde'de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapıldı
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 729 kişi sorgulandı, 83 araç kontrol edildi, 38 kafe, kıraathane, 9 metruk bina, 22 park kontrol edildi.
Yakalanan kimliksiz yabancı uyruklu 4 kişi, işlemlerinin ardından Niğde Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, kayıp olarak aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı, 2 araç sürücüsüne 3 bin 958 lira para cezası uygulandı.