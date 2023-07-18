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        Niğde'de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:00
        Niğde'de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 729 kişi sorgulandı, 83 araç kontrol edildi, 38 kafe, kıraathane, 9 metruk bina, 22 park kontrol edildi.

        Yakalanan kimliksiz yabancı uyruklu 4 kişi, işlemlerinin ardından Niğde Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, kayıp olarak aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı, 2 araç sürücüsüne 3 bin 958 lira para cezası uygulandı.

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