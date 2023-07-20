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        Niğde Belediyesinden parklara "büfe kütüphane"

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:41
        Niğde Belediyesinden parklara "büfe kütüphane"

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi parklarda bulunan boş alanlara, halkın ücretsiz kitap okuyabilmeleri için büfe kütüphane oluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Niğde Valiliği bahçesine 4 kitap büfesi kuruldu.

        Parka gelenler roman, hikaye, şiir, tarih, bilim gibi kitapları ödünç alarak okuyabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve parkları daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Parklardaki kütüphanelerin, vatandaşların doğayla iç içe kitap okuma deneyimi yaşamasını sağlayacağını aktaran Özdemir şunları kaydetti:

        "Çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek için de önemli bir adım atılmıştır. Bu projemiz kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve parkları daha etkileşimli hale getirmek amacıyla başlatılmıştır. Vatandaşlarımız parkları ziyaret ederek kitap okuma keyfini doğayla birleştirebilecek." ifadesini kullandı.

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