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        Niğde Belediyesinden Gebere Barajı Mesire Alanı'na servis hizmeti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:23
        Niğde Belediyesinden Gebere Barajı Mesire Alanı'na servis hizmeti

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Gebere Barajı Mesire Alanı'na hafta sonları servis hizmeti sunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cumartesi ve pazar günleri belediye binasının önünden kalkacak servisler, 09.30'dan her saat başı 19.30'a kadar devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların talebi doğrultusunda başlattıkları hizmetin ücretini kişi başı 10 lira olarak belirlediklerini aktardı.

        Bu fiyatla vatandaşların ekonomik şekilde Gebere Barajı Mesire Alanı'nı ziyaret edebileceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Gebere Barajı Mesire Alanı, doğal güzellikleriyle ünlü ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir mekan. Yeşillikler içindeki bu alanda aynı zamanda yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca macera parkurumuz, adrenalin için çeşitli imkanlar sunuyor. Sosyal tesisimiz ise çay içip dinlenmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu. Belediyemizin bu hizmetiyle vatandaşların Gebere Barajı Mesire Alanı'na ulaşımı daha kolay ve konforlu hale gelecek."

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