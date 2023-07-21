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        Niğde Valisi Koç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:27
        Niğde Valisi Koç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Koç mesajında, kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

        Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

        "Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde doğru haber yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı sorumlu bir tutum sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almışlardır. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını vatandaşlarımıza anında ve doğru bir şekilde ileterek, hain darbe girişiminin seyrinin değişmesinde önemli rol oynamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu, takdire şayandır. Basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünde, sorumlu gazetecilik anlayışıyla görevlerini en güzel şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

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